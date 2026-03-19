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Clausuran "La casa de Oscar Burgos" tras operativo en centros nocturnos

Ocho establecimientos fueron inspeccionados; detectan faltas graves en seguridad y operación

Por Redacción

Marzo 19, 2026 10:44 p.m.
A
Clausuran "La casa de Oscar Burgos" tras operativo en centros nocturnos

Un operativo de inspección en centros nocturnos de la capital potosina dejó como resultado la clausura total de "La casa de Oscar Burgos", ubicada en avenida Chapultepec, luego de que se detectaran múltiples irregularidades.

Durante la revisión, realizada la noche de este jueves, se inspeccionaron ocho establecimientos: seis en avenida Chapultepec y dos en Plaza Coronel, sobre avenida Coronel Romero.

En el caso de "La casa de Oscar Burgos", autoridades determinaron la clausura tras detectar la falta de medidas básicas de seguridad y documentación para operar.

De acuerdo con la inspección, el lugar no contaba con programa interno de Protección Civil, opinión técnica, capacitación de brigadas, ni análisis de riesgos en materia eléctrica, estructural y de gas.

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Tampoco tenía póliza de responsabilidad civil, bitácora de mantenimiento ni equipo esencial como extintores, detectores de humo, lámparas de emergencia, botiquín y señalización de salidas de emergencia.

En el mismo operativo, el establecimiento "Crazy Juan" fue sancionado de forma parcial, mientras que otro negocio en Plaza Coronel también fue clausurado por incumplimientos.

Las revisiones a este tipo de establecimientos continuarán, según lo informado, aunque no se precisó si habrá nuevas fechas o zonas específicas para próximos operativos.

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