Clausuran simbólicamente el Comité Directivo Estatal de Morena

Encabezados por el coordinador territorial del Distrito VII, Juan Rubio Trejo, los manifestantes colocaron una manta vinílica en la reja frontal de las oficinas de Estatuto Jurídico 635, Colonia Burócrata, con el texto "Clausurado por atentar contra los principios de Morena: No mentir, no robar, no traicionar".

Tambien colocaron varios sellos de papel con idéntico mensaje en distintos puntos de la propiedad.

El vocero del grupo lamentó que Sergio Serrano Soriano nunca buscó a la base de la militancia que llevó al triunfo al partido en el 2018 y tampoco la tomó en cuenta en el reciente nombramiento de comités municipales y comisionados que trabajarán para la elección del 2021.

Adelantó que en cuanto se reanuden las actividades en Morena a nivel nacional, el grupo tomará las instalaciones del CDE y exigirá que se realicen asambleas distritales para renovar la dirigencia potosina.

Dentro de las oficinas no se detectó actividad o presencia de empleados del partido y, hasta el momento, Serrano Soriano no ha expresado postura alguna respecto a la clausura simbólica de la sede morenista.





