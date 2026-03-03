logo pulso
Clausuran toma clandestina que operaba en las noches

Se regaban áreas verdes en la Privada Santa Fe, en el municipio de SGS

Por Rolando Morales

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Clausuran toma clandestina que operaba en las noches

Una toma clandestina de agua potable que se utilizaba para regar un área verde durante las noches fue detectada y cancelada por personal de Interapas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

La intervención ocurrió en la Privada Santa Fe, específicamente en la 2da. Cerrada de Estación Yermo, luego de que vecinos reportaran que una llave permanecía abierta toda la noche para el riego de un jardín. Esta práctica no solo representaba un desperdicio considerable del recurso, sino que además provocaba baja presión en la red, afectando el suministro en viviendas de la zona.

Al acudir al sitio, el personal operativo confirmó que existía una conexión directa a la red de agua potable destinada exclusivamente al riego del área verde, sin ningún tipo de control en el consumo. Ante esta situación, se canceló la toma para frenar el uso indebido del servicio.

Habitantes del sector señalaron que el flujo constante durante varias horas impactaba de manera directa en el abasto doméstico, sobre todo en horarios donde la presión ya es limitada.

El organismo operador recordó que el riego de jardines y áreas verdes debería realizarse con agua tratada o de segundo uso, con el fin de no comprometer el suministro destinado al consumo humano. El uso de mangueras conectadas directamente a la red potable para este fin incrementa de forma significativa el gasto.

La dependencia mantiene abiertos sus canales de atención para reportar fugas o desperdicio de agua, a fin de atenderlos y evitar afectaciones a terceros.

