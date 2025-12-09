logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Fotogalería

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Clínicas Rosas anuncian nuevas fechas para jornada invernal de vacunación

Aplicarán dosis en Matehuala, Valles, Providencia, Quintas y Tlaxcala.

Por Redacción

Diciembre 09, 2025 09:08 p.m.
A
Clínicas Rosas anuncian nuevas fechas para jornada invernal de vacunación

Las Clínicas Rosas, operadas por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), ampliaron su jornada de vacunación invernal con nuevas fechas en distintos municipios del estado, con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias y reforzar esquemas de inmunización.

LEA TAMBIÉN

Anuncian campaña de vacunación en Pozos

El gobierno de Villa de Pozos informó que el próximo sábado 6 y domingo 7 de diciembre habrá vacunación contra la influenza estacional para menores, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y per...

Este 9 de diciembre se aplicaron vacunas en Rioverde, Tamazunchale, Villa de Reyes y Saucito. Para mañana 10 de diciembre, la jornada continuará en la Clínica Rosa de Matehuala.
El calendario avanza con nuevas sedes: 15 de diciembre en Ciudad Valles y Providencia, y 16 de diciembre en Quintas de la Hacienda y el barrio de Tlaxcala.

Se aplican dosis contra Influenza, Covid-19, Neumococo, Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP), Sarampión y Rubéola (SR) y demás vacunas del Esquema Nacional de Vacunación. El horario de atención es de 9:00 a 14:00 horas, presentando cartilla o recibiendo comprobante en el lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La dependencia señaló que la estrategia busca acercar servicios de salud a mujeres y sus hijos, reforzando la cobertura en temporada invernal.

Vacunación invernal en Clínicas Rosas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Clínicas Rosas anuncian nuevas fechas para jornada invernal de vacunación
Clínicas Rosas anuncian nuevas fechas para jornada invernal de vacunación

Clínicas Rosas anuncian nuevas fechas para jornada invernal de vacunación

SLP

Redacción

Aplicarán dosis en Matehuala, Valles, Providencia, Quintas y Tlaxcala.

UASLP abre laboratorio para estudios del cuerpo humano y movimiento
UASLP abre laboratorio para estudios del cuerpo humano y movimiento

UASLP abre laboratorio para estudios del cuerpo humano y movimiento

SLP

Redacción

Copocyt financia espacio especializado para estudios del cuerpo humano y el movimiento

De "Dios lo bendiga" a "era broma"
De "Dios lo bendiga" a "era broma"

De "Dios lo bendiga" a "era broma"

SLP

Redacción

Sara Rocha recula y dice que fue un adelanto de los Santos Inocentes.

Video | ¿La IA podrá reemplazarte en el trabajo?
Video | ¿La IA podrá reemplazarte en el trabajo?

Video | ¿La IA podrá reemplazarte en el trabajo?

SLP

Naomi Alfaro

Especialista señala que no debe haber preocupación y advierte de los peligros de la herramienta