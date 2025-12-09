Clínicas Rosas anuncian nuevas fechas para jornada invernal de vacunación
Aplicarán dosis en Matehuala, Valles, Providencia, Quintas y Tlaxcala.
Las Clínicas Rosas, operadas por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), ampliaron su jornada de vacunación invernal con nuevas fechas en distintos municipios del estado, con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias y reforzar esquemas de inmunización.
Este 9 de diciembre se aplicaron vacunas en Rioverde, Tamazunchale, Villa de Reyes y Saucito. Para mañana 10 de diciembre, la jornada continuará en la Clínica Rosa de Matehuala.
El calendario avanza con nuevas sedes: 15 de diciembre en Ciudad Valles y Providencia, y 16 de diciembre en Quintas de la Hacienda y el barrio de Tlaxcala.
Se aplican dosis contra Influenza, Covid-19, Neumococo, Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP), Sarampión y Rubéola (SR) y demás vacunas del Esquema Nacional de Vacunación. El horario de atención es de 9:00 a 14:00 horas, presentando cartilla o recibiendo comprobante en el lugar.
La dependencia señaló que la estrategia busca acercar servicios de salud a mujeres y sus hijos, reforzando la cobertura en temporada invernal.
