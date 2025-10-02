"Clona" Gobierno de SLP programa federal "Salud Casa por Casa"

A través del programa "Visitando Corazones", los Servicios de Salud de San Luis Potosí, realizarán visitas directas en hogares de la capital potosina, donde participarán 100 profesionales en enfermería. Tal servicio se equipara al de Casa por Casa, implementado por la presidenta Claudia Sheibaum Pardo.

Las y los enfermeros se enfocarán en concluir esquemas de vacunación pendientes en niños y adultos, pues derivado de la pandemia de la Covid-19 un gran porcentaje de la población quedó rezagada, precisaron autoridades sanitarias.

También se facilitará vida suero oral, desparasitantes, toma de peso y talla, control prenatal de mujeres embarazadas y en caso de identificar alguna persona con una enfermedad no diagnosticada, referirla a su institución de seguridad social o de los Servicios de Salud.

El arranque del esquema gubernamental inició en la colonia Garita de Jalisco, ubicada al poniente de la capital potosina, con la presencia de autoridades estatales y el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al respecto, Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, informó que el programa se desarrollará hasta que concluya el 2025, y se estima que, en marzo del 2026 pueda ampliarse a otros municipios de la entidad.

Aclaró que no es obligatorio para la ciudadanía abrirle la puerta de su casa al personal de Salud, pero indicó que éste acudirá uniformado e identificado.

y acompañado por una brigada conjunta.

"Se despliega un contingente importante y va avanzando de manera conjunta, colonia por colonia", remató la funcionaria estatal.