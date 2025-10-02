Presentan nuevas normas para transporte y distribución de gas LP

Tras el accidente de pipa en el Puente La Concordia, alcaldía Iztapalapa, que ha dejado hasta el momento 31 personas fallecidas, la Secretaría de Energía (Sener) presentó dos nuevas normas para fortalecer la regulación del transporte y la distribución del gas LP.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 2 de octubre en Palacio Nacional, la titular de la Sener, Luz Elena González, explicó que el objetivo de las dos normas emergentes complementarán la regulación y serán "más específicas" para cada una de estas dos actividades.

"Estamos reforzando que los conductores de las unidades tengan la capacitación y formación adecuada, no solo manejo sino también en seguridad industrial (...) Se obliga que esta capacitación sea forzosamente técnica y práctica, y se acredite a través de un estándar de competencia específico, tanto la actividad de transporte como para la actividad de distribución de gas LP", expuso.

Se pide en las nuevas normas contar en las unidades con aditamentos de control de velocidad (gobernadores de velocidad) y GPS, añadió la Secretaría de Energía.

Sentenció González que la NEOM-EM-006-ASEA-2025 de Transporte y la NEOM-EM-007-ASEA-2025 Distribución serán obligatorias para para todas las unidades de transporte y distribución gas LP.

Refirió que también se va a fortalecer el cumplimiento de los programas de mantenimiento de las unidades de transporte: "Será obligatorio presentar ante la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) la comprobación del cumplimiento de estos programas de mantenimiento a las unidades a través de un dictamen".

Comentó González Escobar que si bien en la norma vigente se obliga a realizar inspecciones visuales externas y pruebas de fuga, "no existe en la norma la obligación de presentar pruebas de presión hidrostática de manera periódica, salvo en casos de daños, accidentes o reparaciones de los contenedores", en reportes hechos solamente por los permisionarios.

En las dos nuevas normas no solo se requieren las inspecciones visuales externas, sino también las internas y se obliga a los permisionarios a presentar las pruebas, dijo.

Se realizarán condiciones físicas-mecánicas de las unidades; condiciones y elementos de seguridad del recipiente del transporte; vigencia de los permisos de operación; registro del padrón vehicular; y evidencia de cumplimiento de obligaciones de NOMS aplicables.

Indicó que estas normas se enviarán hoy al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación el viernes 3 de octubre.



