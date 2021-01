"Coalición no tiene aún candidato a gobernador"

Aún no hay candidato definido a la gubernatura del estado por la coalición Sí por San Luis, pero el PRD se sumará a quien resulte el perfil más apto y competitivo y por lo tanto, si bien se libró un proceso interno en el Partido Acción Nacional, ésta no es la última palabra, si no las negociaciones que a nivel nacional lleven a cabo las dirigencias, afirmó la delegada del PRD en San Luis Potosí, Cristina Ismene Gaytán Hernández.

En rueda de prensa, afirmó que Xavier Nava Palacios es un perfil interesante que pudiera encabezar la coalición "Sí por San Luis Potosí" para la reelección en la capital, aseguró.

Con ello, la funcionaria partidista confirmó que al instituto político le interesa el perfil de Nava Palacios para perseguir la reelección, "por el largo trabajo político que ha hecho y el perfil de honestidad en el cargo de presidente municipal".

Aseguró que Nava es un gran activo para la coalición, pero el PRD no será el elemento que desencadene la fractura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí".

Recordó que están en negociaciones y esto no se ha acabado, porque incluso el PRD puede proponer un perfil de aspirante a la candidatura a gobernador por la coalición. Dijo que las negociaciones, también se desarrollan entre las dirigencias a nivel nacional.