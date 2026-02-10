logo pulso
SLP

Colapsos de drenaje, un fuerte golpe a Interapas

Por Rolando Morales

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Colapsos de drenaje, un fuerte golpe a Interapas

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que los colapsos en la red de drenaje y la infraestructura hídrica representan una fuerte presión financiera para el organismo operador Interapas, debido a los altos costos que implica su atención inmediata, al tratarse de problemas que inciden directamente en la salud pública.

Al ser cuestionado sobre la situación financiera del Interapas al inicio del año, el edil explicó que el encargado del organismo aún no concluye el diagnóstico integral, aunque ya se han tomado decisiones administrativas relevantes. 

Señaló que será en la próxima Junta de Gobierno cuando se dé a conocer con precisión el estatus financiero, incluyendo los mecanismos de compensación entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y el propio Interapas, a fin de amortiguar la crisis económica que enfrenta el organismo.

Galindo Ceballos subrayó que uno de los factores que más impactan las finanzas son los colapsos de drenaje, cuyo costo de reparación suele subestimarse. Detalló que una sola intervención puede oscilar entre 3 y 5 millones de pesos, dependiendo de la magnitud del daño, lo que convierte a estas obras en acciones complejas y de alto impacto presupuestal.

Como ejemplo, recordó el colapso registrado en la zona de San Francisco, donde una obra que parecía sencilla terminó costando entre cinco y seis millones de pesos, debido a la afectación provocada por desechos provenientes de establecimientos comerciales, principalmente restaurantes, lo que generó daños a una amplia zona del centro de la ciudad.

El alcalde aseguró que, pese a las limitaciones presupuestales, la atención a colapsos y fugas no se ha detenido ni se prorrogará, ya que se trata de un tema prioritario. 

