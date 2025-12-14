logo pulso
Colectivo denuncia falta de cruces peatonales seguros

Víctor Hernández destaca deficiencias en cruces peatonales de San Luis Potosí.

Por Samuel Moreno

Diciembre 14, 2025 01:15 p.m.
A
Colectivo denuncia falta de cruces peatonales seguros

En San Luis Potosí no existe actualmente un solo cruce peatonal que cumpla de manera integral con los criterios de seguridad establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDATU-2023, advirtió Víctor Hernández, activista y líder del colectivo Pedaleando SLP, al señalar deficiencias generalizadas en la infraestructura vial de la ciudad.

Se iría a consulta la "Ley Santi"

La iniciativa ciudadana conocida como "Ley Santi", enfocada en garantizar una movilidad urbana segura, incluyente y sostenible en el estado, ha concluido su etapa legislativa en el Congreso local y se...

El activista explicó que un cruce peatonal seguro debe contar, como mínimo, con señalización horizontal y vertical clara, criterios de diseño universal, semáforos peatonales audibles, piso podotáctil, reductores de velocidad y geometrías viales que prioricen a las personas. Sin embargo, dijo, ninguno de estos elementos se cumple de forma completa en los cruces existentes.

Hernández indicó que, pese a esta carencia generalizada, la experiencia cotidiana y los reportes ciudadanos que recibe el colectivo permiten identificar puntos especialmente riesgosos, como los cruces en glorietas vehiculares, entre ellas las de Salvador Nava, el Distribuidor Juárez, así como las glorietas de Morales y Tatanacho.

Añadió que otros corredores con alto nivel de riesgo para peatones son avenida Carranza, además de vialidades como Vasco de Quiroga, Muñoz y Rutilo Torres, donde la falta de infraestructura adecuada expone diariamente a las personas a situaciones de peligro.

Finalmente, sostuvo que estos entornos viales no fallan por el comportamiento de peatones o automovilistas, sino por la ausencia de infraestructura segura, accesible y diseñada para garantizar el derecho a una movilidad segura, por lo que llamó a replantear el modelo de diseño urbano en la capital potosina.

