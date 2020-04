Colocan túneles sanitizadores en hospitales del IMSS en SLP

Pese a que la Secretaría de Salud federal aclaró que no tienen tanta efectividad frente al COVID-19, dos hospitales de la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), colocaron en las entradas principales dos túneles de sanitización.

En semanas anteriores, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, advirtió que los túneles no resultan útiles ante la contingencia del coronavirus, inclusive podrían ser contraproducentes a la salud por la posibilidad de generar afectaciones en las vías respiratorias.

Los dispositivos recién instalados se encuentran en el Hospital General de Especialidades número 50 ubicado al oriente de la capital, y en el Hospital General número 2, también conocido como Cuauhtémoc; ambos colocados en la puerta de acceso.

De acuerdo con fuentes de la dependencia federal, las unidades sanitizadoras son donativos similares al que recibió el Hospital General de Soledad, adscrito a los Servicios de Salud del estado, es decir, por parte de un político.

Por separado, Juan Jesús priego Rivera, vocero de la Iglesia Católica local, cuestionado respecto a esas donaciones, así como de otros políticos, dijo que mientras les llegue a las personas más necesitadas ese tipo de insumos, son bienvenidos "tengan el nombre que tengan", justificó.

Señaló que, si los miembros de la política tienen para dar o aportar a la contingencia, que "den", pues no es aprovecharse, sino simplemente hacer llegar algunas cosas que hacen falta en la actualidad.





"Yo no quiero ponerme ni a favor ni en contra. Si yo no tengo un gel antibacterial y a mí me lo dan, yo ni veo de quién trae el nombre, ni le veo la marca", declaró.