Colombiano pide ayuda para hallar a familiares en SLP

El ataque de un enjambre de abejas dejó a Marcelo Otilio Núñez dos días en cuidados intensivos y otros 10 internado. Tras ese suceso, ocurrido en abril de este año, el hombre de nacionalidad colombiana decidió intensificar la búsqueda de la familia de su padre, de origen mexicano.

Marcelo, de 50 años de edad, señaló que ese día casi murió a causa de las picaduras, pero a raíz de eso se puso a pensar en qué asuntos tenía pendientes, entre los que está el saber dónde están sus familiares. "Me puse a pensar muchas cosas, fue Dios quien no me dejó morir en ese momento".

Núñez Urbina narró a EL UNIVERSAL que su madre, María Gladis Urbina, se inscribió en una agencia matrimonial, viajó a México en los años 60 y ahí conoció a Otilio Núñez Otero, quien vivía en San Luis Potosí.

"Yo no sé si mi padre está vivo o muerto porque nunca hubo un contacto", señaló el hombre, quien tampoco está seguro de si su progenitor sabía que tendría un hijo.

Marcelo también dijo desconocer el verdadero motivo por el que su madre regresó a Colombia, país en el que él nació y creció bajo el cuidado de sus abuelos maternos.

"Ella llegó embarazada, me tuvo a mí, me dejó donde mis abuelos y se trasladó a otra ciudad, se casó, tuvo dos hijas e hizo su vida así, pero yo nunca supe qué fue lo que pasó allá [en México]", comentó Núñez Urbina, quien conoció a su progenitora hasta los 13 años.

El hombre colombiano indicó que la familia de Otilio Núñez Otero poseía un almacén en la entidad potosina, el cual llevaba por nombre el apellido "Núñez" y que los padres de su progenitor eran oriundos de Querétaro.

Marcelo dijo que una de las teorías que surgieron sobre el retorno de María Gladis fue que Núñez Otero fue asesinado tras una pelea de gallos.

--Intentos fallidos

Marcelo Otilio contó que cuando tenía alrededor de 15 años acudió a la Embajada de México en Colombia para pedir ayuda en su búsqueda. Ahí, una persona le explicó que necesitaba tener contacto con este país y obtener el número de un documento nacional de identidad. Núñez Urbina no pudo conseguirlo.

El hombre colombiano también dijo que este 2020 le escribió varias veces al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin obtener respuesta, y que la ocasión más reciente fue el pasado 24 de diciembre:

"Buenas noches, señor Presidente: Le deseo una feliz Navidad a usted y a su familia, mucha salud. He tratado de poder hablar con alguna institución para poder localizar a la familia de mi padre, todos en estas fechas soñamos que se hagan realidad nuestros deseos [...]

"No he podido localizar [a] la familia de Otilio Núñez Otero, de San Luis Potosí. Agradeciéndole y admirándolo, su servidor: Marcelo Núñez".

Marcelo Otilio indicó que en caso de encontrar a una familia potosina que pudiera estar emparentada con él, buscaría realizarse un examen de ADN. "Yo lo que quiero saber es si tengo familia allá, no estoy interesado en nada monetario, nada, solamente lo que quiero saber es qué sucedió y saber si tengo familia, yo creo que puedo tener primos, tíos, ¿no?".

--La ubicación de Otilio Núñez

Marcelo radica en Yopal, capital del departamento de Casanare, y tiene en su poder tres fotografías que se tomaron en México; en una de ellas se escribió el nombre "Villa Terrazas".

René de Jesús Hernández Rivera, director de Turismo de Axtla de Terrazas, indicó que esta demarcación se llamó de esa manera, pero por un tiempo muy corto, de 1925 a 1938, aproximadamente.

Puntualizó que el municipio tuvo tres cambios de nombre: primero sólo era Axtla, después fue Villa Terrazas en referencia al revolucionario Alfredo M. Terrazas y posteriormente se le denominó Axtla de Terrazas.

Hernández Rivera revisó las fotografías de Marcelo Otilio y señaló que dos de ellas sí corresponden a sitios ubicados en el municipio potosino. La primera es de la iglesia de Santa Catarina de Alejandría, ubicada en una colina.

La segunda, explicó el funcionario, es del actual Registro Civil, el cual, al momento en que se tomó la foto, era la escuela nocturna de trabajadores, la secundaria Doctor José Luis Mora.

Hernández Rivera señaló que las personas mayores de este municipio conocieron a un hombre con los mismos apellidos que el padre de Marcelo, pero que su nombre era "Rutilio". Contaron que esa persona rentaba bicicletas y poseía una tienda de abarrotes, la cual estaba frente a la Plaza Principal, lugar donde ahora está un banco.

"Lo que comentan es que el señor no tuvo familia aquí, el señor venía de Querétaro, no me supieron decir de qué municipio... Pero él llegó aquí con una mujer originaria de Bogotá".

El director de Turismo agregó que al hombre, a quien llamaban "don Tilo", le gustaban los juegos de apuestas y que entre sus contrincantes estaban presidentes municipales. "Inclusive, hay un dicho muy popular aquí entre las personas que siguen jugando baraja o que siguen el sistema de las apuestas, que dice: 'eres un don Tilo'".

Explicó que la investigación arrojó que esa persona y su pareja regresaron a Querétaro. "No era potosino", dijo.