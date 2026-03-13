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Combaten incendio forestal en Ciudad del Maíz

El siniestro comenzó la tarde del pasado miércoles

Por Pulso Online

Marzo 13, 2026 01:15 p.m.
A
Combaten incendio forestal en Ciudad del Maíz

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este viernes continúan las labores para sofocar el incendio registrado en la comunidad de Francia Chica, en Ciudad del Maíz, que comenzó la tarde del pasado miércoles. 

Personal de la dependencia se trasladó a la serranía cercana al ejido Francia Chica para apoyar en las tareas de control del fuego mediante la apertura de líneas cortafuego y el ataque directo en puntos activos.

En estas labores también participan brigadas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), elementos de Protección Civil Municipal y habitantes de la zona que se han sumado de manera solidaria.

La coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno y la comunidad permite avanzar en el control del siniestro y refleja el cambio que se vive y se siente en la forma de atender emergencias, con acciones oportunas para salvaguardar la integridad de la población y el medio ambiente.

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