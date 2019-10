Comercio minimiza el regreso de informales al callejón Iturbide

El regreso de los comerciantes ambulantes al callejón de Iturbide no quiere decir que el operativo para su retiro estuvo mal planeado, señaló el director de Comercio del Ayuntamiento, Gabriel Andrade Córdova.

"Yo no lo veo de esa forma, pero solo les puedo dar mi opinión como ciudadano, pero no como director, porque este tema no estaba dentro de mi área de competencia".

Al ser cuestionado respecto a la opinión que tendrían respecto al regreso de los comerciantes a la zona en la que vendían sus productos desde hace varios años, y si esto representa una derrota para la administración municipal, el director de Comercio insistió que su área no está a cargo del tema.

Gabriel Andrade Córdova insistió en que la dirección de Comercio no es el área encargada de entablar las mesas de diálogo con los comerciantes informales, invitó a los representantes de los medios de comunicación a buscar a la titular de la Unidad de Gestión, que es el área encargada de informar del tema relacionado al regreso de los comerciantes informales al callejón de Iturbide.