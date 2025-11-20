logo pulso
Comisión de Hacienda recibe Paquete Económico 2026

La Comisión de Hacienda del Estado recibió el Paquete Económico 2026 con más de 70 mil millones de pesos proyectados, anunció la diputada María Dolores Robles Chairez.

Por Redacción

Noviembre 20, 2025 07:45 p.m.
La Comisión de Hacienda del Estado recibió este miércoles el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026, que incluye la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, con recursos proyectados por más de 70 mil millones de pesos, anunció la diputada María Dolores Robles Chairez, presidenta de la comisión.

En cumplimiento del artículo 8° de la Constitución Política del Estado, la LXIV Legislatura formalizó la recepción del documento fiscal. Según Robles Chairez, el paquete económico se apega a lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027, y ahora será turnado al Pleno legislativo para su discusión inicial, antes de regresar a la comisión para un análisis detallado.

"Recibimos la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026, estamos en tiempo y forma con lo que mandata la Constitución del Estado, pasa al pleno y después nos lo turnan a Comisión de Hacienda ... Tenemos un calendario programado para las revisiones y para dictaminar.", afirmó la diputada.

Por su parte, la Maestra Damaris Grajeda Acosta, Directora General de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, explicó que el paquete fiscal "contempla una contención del gasto y un reforzamiento de los programas de obras públicas y apoyos sociales", alineados con los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo.

De acuerdo con fuentes legislativas, el calendario para el análisis del presupuesto ya está definido: tras su recepción, se realizarán sesiones para dictaminar y posteriormente emitir el dictamen al Pleno, con miras a garantizar un trámite transparente y responsable.

Sobre los montos, se espera que los recursos para 2026 superen los 70 mil 500 millones de pesos, cifra que coincide con los ajustes recientes al presupuesto estatal aprobado por la Comisión de Hacienda.

Desde el Ejecutivo, la Secretaría de Finanzas —representada por Ariana García Vidal— ha defendido que este presupuesto será "responsable, conservador y equilibrado", siempre privilegiando la inversión en desarrollo social, infraestructura, salud, educación y el bienestar de las familias potosinas.

