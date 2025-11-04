Definen calendario para analizar Paquete Económico 2026

La diputada María Dolores Robles Chairez, presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado en el Congreso del Estado, informó que ya fue aprobado el calendario de trabajo para el análisis y dictaminación del Paquete Económico 2026, el cual deberá votarse en el Pleno a más tardar el 15 de diciembre.

La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explicó que el Ejecutivo Estatal tiene como fecha límite el 20 de noviembre para entregar la propuesta del Paquete Económico, que incluye tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos.

"Ya tenemos un calendario definido para el análisis y la aprobación del Paquete Económico 2026; fue presentado ante la mesa del JUCOPO y aprobado. Estaremos cumpliendo en tiempo y forma con las fechas establecidas", indicó Robles Chairez.

De acuerdo con el cronograma aprobado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el 25 de noviembre se llevará a cabo la primera reunión de la Comisión para reconocer la entrega formal del documento. Posteriormente, el 28 de noviembre se realizará la presentación del Paquete Económico con la asistencia de la titular de la Secretaría de Finanzas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El análisis de la Ley de Ingresos iniciará el 1 de diciembre, mientras que el estudio del Presupuesto de Egresos se efectuará el 3 de diciembre. La dictaminación de ambos se tiene prevista para los días 5 y 8 de diciembre, de modo que el dictamen pueda ser sometido a votación en el Pleno antes del 15 de diciembre, conforme a lo establecido en la ley.

Al ser cuestionada sobre una eventual resolución presupuestal relacionada con el Poder Judicial, derivada de la reciente reforma en la materia, la diputada señaló que será hasta contar con la propuesta formal del Ejecutivo cuando se emita una postura al respecto.

"Hasta no tener una propuesta concreta del Ejecutivo no podemos adelantar información. Todo se valorará una vez que contemos con los documentos oficiales", aclaró.

Robles Chairez subrayó que el análisis del paquete financiero se realizará con atención a los rubros prioritarios de infraestructura, salud y educación, y recordó que, por disposición legal, la Comisión de Hacienda del Estado es la encargada de dictaminar el proyecto antes de que sea enviado al Pleno.