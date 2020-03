¿Cómo cuidar en casa a pacientes con COVID-19?

Si bien las autoridades de salud se han dado a la tarea de informar de manera diaria la situación del COVID-19 en San Luis Potosí, la Facultad de Medicina de la UASLP, dio a conocer una guía para que la ciudadanía tenga conocimiento de cómo atender casos de alguna persona contagiada, ya sea en estudio, sospechoso o confirmado.

El documento de 23 páginas está fundamentado en el protocolo “Manejo domiciliario de casos en investigación, probables o confirmados de COVID-19”, elaborado en el presentes mes por el Ministerio de Sanidad de España en la colaboración con instituciones españolas.

Previo a las recomendaciones y el desglose informativo, precisa que la sintomatología más común del padecimiento son fiebre, fatiga y tos seca, aunado a que alguno pacientes pueden presentar dolores musculares, congestión nasal, escurrimiento nasal, dolor de garganta o diarrea.

Indica que la gran mayoría de las personas -alrededor del 80%- se recuperan solos sin necesitar tratamiento. Además, una de cada seis personas de las que se infectan desarrollan síntomas graves como la dificultad respiratoria.

Acota que las personas adultas mayores de 60 años de edad y aquellas que padecen de hipertensión arterial (presión alta), problemas de corazón o diabetes, son los más propensos a desarrollar síntomas graves.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CUIDADO

Desglosa que se deberá asignar una habitación de la vivienda para ser ocupada por el o los casos que sean confirmados y que no presenten factores de riesgo que hagan necesario su hospitalización.

Asimismo, desglosa las siguientes especificaciones: el paciente deberá permanecer la totalidad del tiempo en que dure enfermo en una habitación aislada de la vivienda.

Recalca que no es necesario acompañar de forma presencial al paciente como cuidador, si se puede asegurar una constante asistencia y valoración telefónica durante la enfermedad.

Recomienda que la persona cuente con un teléfono celular con saldo de uso exclusivo e individual para comunicarse con los familiares, sin necesidad de salir de la habitación. “Este celular no deberá ser empleado por ninguno de los demás ocupantes de la vivienda”, advierte.

Puntualiza que la casa donde se albergue a la persona enferma no deberá ser ocupada por personas de alto riesgo de complicaciones, es decir: mayores de 60 años de edad; personas con diabetes, con hipertensión arterial, y que hayan sufrido accidentes vasculares cerebrales (infartos o trombos).

Además: mujeres embarazadas, personas inmunocomprometidas (SIDA, Tuberculosis, enfermedades autoinmunes, enfermedad hepática, pos-trasplantados), alguien tome de manera rutinaria inhibidores de la Enzima Convertidora de la Angiotensina II (Enalapril, Captopril, Cilazapril, Fosinopril, Lisinopril, Ramipril).

Y personas que tomen de manera rutinaria bloqueadores del receptor de Angiotensina II (Losartan, Eprosartan, Irbesartan, Candesartan, Olmesartan, Telmisartan y Valsartan), precisa.

Acota que tanto el paciente como todos los demás habitantes de la vivienda deberán atender medidas básicas de higiene y prevención tales como: evitar aglomeraciones de personas, no saludar de mano, beso y abrazo; no tocarse la cara; lavarse las manos de manera periódica y correcta, utilizar gel antibacterial cuando no sea posible lavarse las manos y utilizar cubre-boca si e está enfermo (las 24 horas del día).

Aunado a ello, portar respirador n95 si se está cuidando a un paciente, desinfectar de manera periódica las superficies y objetos, estornudar o toser hacia el hueco del codo, permanecer en casa y aislado, así como buscar ayuda médica o asesoría en caso de enfermedad.

Enfatiza que todo contacto entre el cuidador y el paciente con personas fuera de la vivienda, deberá limitarse al mínimo, es decir, menos de 5 minutos; en caso de que alguno de los familiares que vivan con el paciente haya tenido contacto con él en los 15 días previos a su diagnóstico, la persona también deberá permanecer en aislamiento hasta no descartar COVID-19, pero en otra habitación u hogar.

Aclara que, si entre el grupo de personas que habita la misma vivienda, uno solo de ellos es declarado caso confirmado, “inmediatamente todos” los demás se convierten en casos sospechosos y todos deberán ser aislados por lo menos 14 días.

“En ese momento, los vecinos o familiares que les lleven víveres deberán dejar sus insumos y víveres en la puerta de entrada sin ingresar al domicilio ni entrar en contacto con sus ocupantes”, recomienda.

Desglosa que cuando el paciente haya salido de su habitación por alguna necesidad imperante, todas las superficies cercanas a su área de tránsito deberán ser desinfectadas con la solución diluida de cloro y las manos de todos los ocupantes tienen que ser lavadas.

Informa que la desinfección de superficies y objetos ocupadas por un enfermo deberá llevarse a cabo con una solución diluida de cloro doméstico preparada con 10 mililitros o dos cucharaditas en medio litro de agua, cuyo líquido debe prepararse cada dos días para evitar la pérdida de su efectividad como sanitizante.

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y DE LA HABITACIÓN DE AISLAMIENTO.

Indica que la habitación designada deberá estar localizada lo más lejos posible de las áreas comunes de la vivienda; cuando no se cuente con habitaciones separadas en una vivienda, el paciente deberá permanecer lo más lejos posible de los lugares de uso común, al menos 2 metros de distancia.

Recomienda que el inmueble deberá contar con buena ventilación y tener una habitación específicamente designada para el aislamiento del caso, de preferencia con un baño para uso exclusivo del mismo.

Si el lugar cuenta con puertas que separen a las habitaciones, el espacio aislado deberá permanecer cerrado en todo momento; de carecer de puertas, será necesario demarcar el área ocupada por la persona con cortinas de plástico de preferencia o de tela.

Matiza que cuando no haya un sanitario exclusivo, los baños compartidos deberán ser desinfectados después que el paciente lo usó con una solución de cloro preparada con 10 mililitros de cloro comercial más medio litro de agua.

Precisa la higienización debe incluir las perillas y las orillas de la puerta, el interior del lavamanos, las perillas y regadera, el tanque, asiento y anillo de cerámica del baño, al igual que pisos y paredes.

Comunica que, en el interior del cuarto deberá colocarse un bote de basura con bolsa para colocar todo material desechable contaminado por el mismo paciente; un gel antibacterial, jabón y material de limpieza; y un paquete o rollo de bolsas de plástico para permitir la limpieza de su interior por parte del paciente o cuidador.

Expresa que uno de las dudas comunes es el manejo de utensilios de alimentación, por ende, éstos tienen que ser lavados con solución de cloro tras el consumo de los alimentos, con priorización después de haber realizado lo mismo con los utensilios del resto de los ocupantes de la casa.

Destaca que se recomienda llevar un registro de entrada y de salida diario de todas las personas que ingresan a la habitación del paciente, lo cual debe ser excepcional para evitar posibles contagios.

PRECAUCIONES PARA LOS OCUPANTES NO ENFERMOS QUE HABITEN EL MISMO DOMICILIO

Conmina a los miembros de la familia permanecer en una habitación diferente, teniendo el mínimo contacto con el paciente; evitar contacto directo con los fluidos corporales, especialmente los orales o secreciones respiratorias, y heces.

Asimismo, evitar compartir objetos de uso personal tales como cepillos de dientes, vasos, platos, cubiertos, toallas; mantener una estancia o habitación de uso individual con la puerta cerrada hasta la finalización del aislamiento y hasta 15 días después de la desaparición de síntomas.

Añade que si el caso en investigación es una madre lactante, deberá llevar una mascarilla cuando esté cerca del bebé y realizar una cuidadosa higiene de manos y cuerpo antes del contacto cercano con su hijo.

Recalca que no deberá suspenderse por “ningún motivo” la lactancia materna, pues los beneficios de la misma superan a los riesgos implicados por la enfermedad para el menor de edad.

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA LA PERSONA ENCARGADA DEL CUIDADO DEL PACIENTE

Establece que un máximo de dos personas deberá compartir la responsabilidad de brindar los cuidados; no deberán pertenecer a ninguno de los grupos de riesgo ya referidos; ante un alojamiento conjunto de personas de distintas familias, la responsabilidad recaerá a ambas familias.

Exhorta a que los cuidadores no deben asumirse para las mujeres de la vivienda, pues la participación de los varones, salvo estén en grupos de riesgo, es necesaria y “una importante fuente de educación para la sociedad”.

Informa que antes de ingresar el cuidador deberá: lavarse las manos o utilizar gel antibacterial; colocarse el respirador N95 o cubre-bocas; portar guantes de látex o nitrilo, neopreno o de limpieza doméstica; y una bata de tela o delantal de uso exclusivo para el interior, la cual deberá ser lavada diariamente y deberá colocarse por fuera de la habitación del paciente y colgada de la perilla de su puerta.

Antes de salir, tendrá que utilizar gel antibacterial propio, no del paciente, para desinfectar el exterior de los guantes; inspeccionar su bata en busca de manchas, derrames de líquidos o contaminación del paciente.

De encontrarlas, deberá lavarla inmediatamente al salir o colocarla en una solución de desinfectante comercial, que tienen la capacidad de desinfectar las prendas si se les permite al menos 15 minutos de tiempo de sumersión.

Al salir de la misma, tiene que colocar el delantal “no contaminado” colgado de la perilla de la puerta del paciente; lavarse el exterior de los guantes con agua y jabón o solución diluida de cloro; retirar los guantes y secarlos lejos de los utensilios empleados para la preparación de alimentos.

Así como, lavarse las manos con agua y jabón; desinfectar la perilla de la puerta del paciente y cualquier otra superficie que haya tocado mientras usaba guantes y se trasladaba de la habitación del paciente hacia otras partes de la casa.

MANEJO DE RESIDUOS EN EL DOMICILIO DONDE SE CUIDA AL PACIENTE.

Refiere que la ropa de cama y las prendas del paciente deberá ser colocada en una bolsa de plástico grande por el cuidador antes de ser retirada de la habitación; emplear detergentes comúnmente empleados y si es posible lavado con agua entre 60 y 90ºC de temperatura; no sacudirla antes del lavado.

Detalla que el secado deberá realizarse a alta temperatura o tenderse a secar directo a los rayos del sol; el paciente deberá responsabilizarse de cerrar correctamente la bolsa de sus desechos y de colocar una bolsa de basura nueva en el bote de basura.

Sugiere que, en el caso de comunidades rurales, se recomienda la incineración de la basura del paciente; y al finalizar la recolección de residuos y material desechable por parte del paciente, éste deberá lavarse las manos con agua o jabón.

Cada uno de los puntos expuestos por la casa de estudios son importantes y de alto impacto si se acatan al pie de la letra, por lo tanto, además de seguirlos, leerlos y comprenderlos, se recomienda acudir con las autoridades de salud para tener mayor detalles y datos precisos de casos específicos.