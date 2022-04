¿Cómo detectar el trastorno del espectro autista?

Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo; el trastorno del espectro autista (TEA) es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida, afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende.

En México, uno de cada 115 menores presenta el trastorno autista y tiene mayor prevalencia en varones, por cada cinco niños hay una niña con autismo; quienes son autistas presentan algunas deficiencias en el dominio del lenguaje, la interacción social, el comportamiento y su desarrollo neurofisiológico con diferencias en el aprendizaje que deben ser atendidas oportunamente desde los dos o tres años de edad.

El nombre de espectro, permite incluir una mayor cantidad de menores que tienen síntomas que hace algunos años no eran tomados en cuenta, para poder identificar el trastorno, se debe vigilar el buen avance neurológico los dos primeros años de vida como el desarrollo social, emocional, motriz y del lenguaje.

Padres y madres deben estar alertas a los siguientes signos: si después de los tres meses los bebés no fijan la mirada, si no voltean hacia donde hay ruido, o si alrededor de los seis meses no responden a juegos como sonreír a sus padres cuando se acercan o alejan, deben poner atención al lenguaje, como por ejemplo si a los dos años aún no piden leche, agua o no dicen mamá.

Trastorno del Espectro Autista también es llamado trastorno del neurodesarrollo y el tratamiento depende de la sintomatología, y aunque no se modificará su estructura cerebral con ningún medicamento, si se puede con atención médica y terapias disminuir la irritabilidad en niñas y niños que se golpean o gritan, y se requieren también terapias conductuales y de lenguaje, en los Servicios de Salud del Estado se brinda atención a este tipo de padecimientos a través de la Clínica Psiquiátrica "Dr. Everardo Newmann Peña".

Finalmente, los Servicios de Salud en el Estado a través del Departamento de Salud Mental y Adicciones llevaron a cabo una plática virtual dirigida a la población en general llamada "Generalidades del Trastorno del Espectro Autista" emitida por la Psicóloga Diana Carolina Rocha Sánchez Psicóloga del Instituto Temazcalli. Además, el próximo lunes 4 de abril, se desarrollará la sesión psicoeducativa "Mitos y Realidades del Autismo" para personal de los Servicios de Salud. Y al interior del estado, a través de las siete jurisdicciones sanitarias se estarán llevando acciones de difusión e información para crear conciencia y la gente identifique los signos de alerta y acuda a un diagnóstico oportuno.