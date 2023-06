Competencia rumbo a dirigencia, significaría que el PRI está vivo: Sara Rocha

Sara Rocha Medina, presidenta interina del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que ya se envió a la dirigencia nacional la convocatoria para la elección de la nueva dirigencia priista que fungirá hasta el término del proceso electoral de 2024.

Agregó que aceptarán todas las planillas que se puedan integrar para participar en este proceso, mismas que son bienvenidas y solo se espera la validación de la dirigencia nacional, el cual no tiene fecha, para poder continuar.

"Ya enviamos la convocatoria, esperamos nada más que la aprueben para ver fechas y ya les diremos, sí hay más de una, o dos, o tres, o cuatro planillas, bienvenidas, la verdad es que nunca nos ha espantado", aseguró.

En este sentido, Rocha Medina señaló que el hecho de que participen un número significativo de planillas sería una buena noticia, "porque entonces el PRI está vivo, sí se andan peleando todavía, es porque necesitamos liderazgos".

Al ser cuestionada sobre si no sería más conveniente una planilla de unidad, la líder priista señaló que le gustaría que fuera de esa manera, es decir, no es que quiera competencia en la búsqueda de obtener la dirigencia del partido, pero que el hecho de que la haya, significa que "el PRI está vivo, mientras haya interés, el día que no haya preocupémonos".

Finalmente, señaló que, rumbo a las elecciones del 2024, espera que se recupere la unidad dentro del partido para buscar recuperar en el próximo proceso electoral lo que han perdido: "no deben ocupar los intereses personales, es el interés el recuperar el espacio perdido y fortalecer al partido".