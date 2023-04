“Compra de patrullas debe transparentarse”

El costo y el proveedor de las patrullas de la Guardia Civil Estatal (GCE), es información pública que se debe conocer, sentenció David Enrique Menchaca Zúñiga, presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

Sin embargo, evitó dar certeza de transparentar esa información como solicitan dos peticionarios que pelean por el derecho a saber. “No quisiera yo aventurarme a decir que se va a resolver de esta manera, porque corresponde a un órgano colegiado y no quisiera decirles el ritmo que lleva para no caer en una noticia que no sea verdad”, concluyó Menchaca.

En días pasados, se informó que el Gobierno del Estado declaró como reservada tales datos a finales del 2028, es decir, hasta después de la conclusión de la administración gallardista, bajo la justificación de que es información que puede afectar la seguridad pública.

Después de comparecer ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado, argumentó que, en términos de transparencia proactiva, el precio de la compra de las unidades y el beneficiado con el pago, es información “que se tiene que conocer”.

“Yo creo que ese asunto lo deberíamos ver a la luz de la ley, efectivamente. Creo que atendiéndolo en cada una de una las ponencias tendríamos que revisarlo”, estimó.

El comisionado presidente expuso que hasta donde tiene entendido, la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado está en el inicio o en el proceso de dar a conocer tales datos “eso es lo que yo tengo de manera extraoficial”, complementó.

Menchaca Zúñiga reportó que existen al menos dos recursos de revisión tramitados por peticionarios de solicitudes de información, inconformes por la negativa de la Oficialía Mayor de transparentar tales recursos.