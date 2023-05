Con 44 nuevos casos, SLP llega al fin de la emergencia por covid en México

Tras el fin de la emergencia por Covid-19 en México, los Servicios de Salud de San Luis Potosí piden a la población en general seguirse cuidando, ya que la enfermedad no va a desaparecer, y al pasar a ser parte de las enfermedades respiratorias endémicas, el riesgo de contagio estará presente; se invita a personas mayores de edad que por diferentes causas no ha recibido ni una sola dosis de vacuna anticovid o le falta primer o segundo refuerzo a que acudan del 15 al 19 de mayo de 9:30 a 13:00 horas a la Unidad Administrativa Municipal, en dónde personal de la Jurisdicción Sanitaria No. I estará aplicando biológico Abdalá.

Se dan a conocer 44 nuevos contagios de Covid-19 en el Estado, confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 248 mil 988 casos totales de esta enfermedad.

En la Jurisdicción Sanitaria I se detectaron 28 de los nuevos casos; uno, en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; 12, en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; uno, en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale; dos, en la Jurisdicción Sanitaria VII de Tancanhuitz; no se presentaron casos nuevos en personas residentes de otra Entidad ni en las jurisdicciones sanitarias III de Villa de Pozos y IV de Rioverde.

La cifra de muertes en el estado se mantiene en 7 mil 705, al no presentarse defunciones en este día. Sobre los estudios de nuevos casos registrados, 27 son de mujeres y 17 hombres en un rango de edad de 10 meses a 77 años, de estas personas 25 no cuentan con vacuna anticovid.

En cuanto a la hospitalización, la ocupación continúa al uno por ciento, se encuentran hospitalizadas cinco personas, cuatro graves y una estable, de las que ninguna requiere de respiración asistida.