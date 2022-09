Con apenas 15 votos, Congreso decide no sancionar a Gallardo

Con la abstención de la bancada del PAN, el Pleno del Congreso del Estado, aprobó por mayoría dictamen sobre las sentencias del TEPJF en contra del gobernador José Ricardo Gallar do Cardona, consistente en no sancionarlo, dado que la legislación local no contempla una forma de proceder al respecto.

En sesión privada, el Pleno discutió el dictamen presentado por las Comisiones unidas de Gobernación y Justicia, consistente en dicho sentido, es decir, no imponer ninguna sanción por no haber marco jurídico para ello.

El planteamiento obtuvo 15 votos a favor; seis abstenciones del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN); y dos en contra, uno de Héctor Mauricio Ramírez Konishi, sin partido, y uno de Gabriela Martínez Lárraga de Redes Sociales Progresistas (RSP).



No asistieron René Oyervide Ibarra, Salvador Isaís Rodríguez ni Cinthia Verónica Segovia Colunga del Partido del Trabajo (PT), porque acudieron a un evento de su instituto político.

La decisión se remitió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).