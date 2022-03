Con el calor repuntó la venta de "bolis"

La entrada de la primavera y el regreso a clases presenciales dieron un respiro a Julieta Vera, quien se dedica a la elaboración de "bolis" artesanales en el municipio de Soledad, luego de que a finales del año pasado e inicios del 2022 vio mermadas sus ventas por la situación sanitaria.

Señaló que durante enero y hasta mediados de febrero sus ventas bajaron por el incremento de enfermedades respiratorias atribuidas a la variante Ómicron de Covid-19, ello se sumó a la llegada de los frentes fríos, afectando a su modo de subsistencia.

Julieta se instala todos los días a un costado de la plaza Citadina y la escuela secundaria Graciano Sánchez en su triciclo, que fue personalizado por su suegro con el nombre de "Bolis Artesanales Julia", en donde oferta sus helados de más de 15 sabores.

En sus productos, asegura, no utiliza colorantes ni saborizantes artificiales, sólo productos naturales, como coco, limón, frutos rojos, cajeta, entre otros que elabora junto con su suegra Juana Medina.

"Sí me afectó mucho al inicio del año, porque había mucha gente enferma, estaba frío y nadie te iba a comprar algo frío, dejé de vender varias semanas y ahorita en marzo poco a poco me voy recuperando, porque además de que ya empezó el calor, la salida de las escuelas y la gente que viene a la plaza me ha favorecido", dijo.

Contó que antes de la pandemia recorría tianguis e incluso se iba a vender hasta el Mercado de Abastos y le iba muy bien, por lo que espera retomar ese ritmo de trabajo este año.