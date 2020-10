Con el Insabi, el Hospital Central no tiene liquidez

Después de varios meses de espera paciente trabajadores del Hospital Central "Ignacio Morones Prieto" tronaron contra su director Francisco Alcocer Gouyonnet, y bloquearon la glorieta Francisco González Bocanegra en demanda del cumplimiento de una minuta firmada por el funcionario frente a la titular de la Secretaría de la Salud, Mónica Liliana Rangel, para el pago oportuno del Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS- y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores -Infonavit- retrasados desde febrero pasado, pero descontados por la dirección del hospital en forma puntual a cada uno.

"El tema del Hospital Central es un tema de recursos, La administración del hospital debe el pago de retenciones del Seguro Social e Infonavit, pero debemos recordar que cambió el estatus de este nosocomio: Antes tenía ingresos propios y había liquidez, pero ahora, en el nuevo esquema del Gobierno federal no es así", explicó el secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.

"Ya no hay ingresos propios porque ya no se cobran los servicios. Estamos esperando a que nos llegue un recurso del Gobierno de la República para poder cumplir con esas obligaciones. No estamos negando lo que se debe; sí lo debemos, pero estamos viendo cómo pagar a la mayor brevedad posible, pero es un problema de falta de liquidez, aunque esto no es pretexto para no cumplir", añadió.

Por la tarde, Leal anunció que se firmó un convenio para cubrir los pagos que se deben al Infonavit y otros pendientes, para atender los reclamos de los trabajadores del Hospital Central, además de analizar otros temas importantes de tipo laboral.

Muchos trabajadores ni siquiera pueden hacer un trámite hipotecario, por una deuda de 21 millones de pesos con el Infonavit.

En la protesta, iniciada a temprana hora de este lunes, que incluye un bloqueo a la totalidad de los accesos a la Glorieta Francisco González Bocanegra, Claudia Lizeth Cisneros Aguilera, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Central "Ignacio Morones Prieto", explicó que los trabajadores de la institución dejaron de percibir sin explicación alguna los pagos de ambas prestaciones y el Infonavit está requiriendo a cada uno de los trabajadores para que realice el pago de los adeudos.

La falta de pago afecta por igual a trabajadores de las diferentes áreas y a los que fueron asignados a la atención a los pacientes de coronavirus COVID-19.