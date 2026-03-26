Con empleo, más de 7 mil migrantes refugiados: STPS
Con apoyo de cientos de empresas colaboran con la economía del estado, señaló Sánchez Lara
En la actualidad, existen más de 7 mil 400 refugiados residiendo en el estado de San Luis Potosí, quienes reciben apoyo para emplearse en algún sector productivo, informó Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado.
Explicó que la llegada de los migrantes extranjeros a territorio potosino, derivó de las gestiones de asistencia y asilo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México.
"Normalmente la mayor parte son de Centroamérica, que tienen un problema en su país, el problema que sea", manifestó.
Sánchez Lara complementó que más de 400 ciudadanos provenientes de otras naciones, ya radican formalmente en la entidad potosina.
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Destacó que con el apoyo de cientos de compañías de diferentes sectores y giros, las personas refugiadas pueden generar un ingreso propio y colaborar con la economía del estado.
El funcionario estatal defendió que, si bien para algunas personas no es bien visto apoyar a la comunidad migrante internacional, la política pública de la administración actual es promover una visión de humanidad, sensibilidad e inclusión con todos los sectores de la sociedad.
Localizan camión con migrantes
La mayoría, algunos menores, procedían de Centroamérica
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