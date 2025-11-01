Con ofrendas y música, llenan panteones en Soledad

Decenas de familias comenzaron a llegar desde temprana hora a los panteones municipales de Soledad de Graciano Sánchez, para visitar a sus seres queridos con motivo del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, fecha dedicada principalmente a niñas y niños que ya fallecieron.

En el cementerio Nuestra Señora del Refugio, ubicado en la calle Magdaleno Cedillo, se observó constante ingreso de personas con flores y arreglos. La misma situación se replicó en el panteón El Jardín del Perpetuo Recuerdo, en la colonia El Morro, donde además se registró alta actividad comercial en el exterior. Los comerciantes confiaron en buenas ventas durante el fin de semana.

Aunque reportaron buena afluencia desde la mañana de este sábado señalaron que la mayoría de las familias suele acudir después de las 15:00 horas; sin embargo, anticiparon que el domingo será el día de mayor asistencia.

Fotos: Alberto Martínez/Pulso

Como es tradición, la presencia de músicos al interior de los camposantos fue constante. Las familias suelen solicitar melodías que evocan recuerdos y sentimientos hacia quienes ya partieron: "Paloma querida", "Nadie es eterno", "Amor eterno" o "Un puño de tierra", entre otras.

En las tumbas de menores, la costumbre es adornar con juguetes, muñecas, mariposas y personajes favoritos, mientras que la nostalgia y el cariño de los visitantes se hace presente en cada lápida adornada con flores, veladoras y ofrendas.