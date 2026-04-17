Con peluches, denuncian maltrato a niños en juzgados de SLP

Organizaciones civiles denunciaron que niñas y niños en San Luis Potosí enfrentan maltrato durante procesos familiares en juzgados, en el contexto de una manifestación realizada a nivel nacional.

Susana del Río, representante de la Fundación Internacional 'Granito de Arena' en la entidad, advirtió que esta problemática también ocurre dentro del sistema del Poder Judicial.

Señaló que en espacios de convivencia y audiencias no se aplica una perspectiva de infancia, a pesar de que el interés superior de la niñez es un criterio legal. Indicó que las y los menores en situación de conflicto son llevados a audiencias con adultos sin condiciones adecuadas ni personal especializado en su atención.

En el mismo sentido, José Uriel Medina Sánchez, representante de la asociación 'No Más Hijos Rehenes' en San Luis Potosí, informó que la movilización se replicó en distintos estados para visibilizar la situación de las infancias en disputas familiares. Afirmó que el problema en la entidad va en aumento y presenta cifras preocupantes, principalmente por conflictos entre progenitores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalló que actualmente la asociación acompaña cerca de 60 casos, el doble de los registrados a inicios de año, además de otras 30 personas en espera. Precisó que los casos involucran a padres, madres, abuelos y familiares, y que en varios de ellos hay más de un menor afectado.

LEA TAMBIÉN Juzgados rebasados por incremento de casos de narcomenudeo Ante la necesidad de agilizar procesos, se analiza la viabilidad de procedimientos abreviados para casos de narcomenudeo.

Sobre los tiempos de resolución, indicó que los procesos pueden tardar alrededor de seis meses cuando hay acuerdos, pero en otros casos se extienden entre ocho y diez años. Añadió que existe rezago e ignorancia en las autoridades y que, incluso con acuerdos, algunos casos permanecen sin resolverse, en un contexto donde se privilegia la conciliación entre las partes.