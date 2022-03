Con requisitos incompletos, renuncia Gama al PAN; es un malagradecido y no lo vamos a extrañar, dice Zapata Meraz

El senador Marco Gama Basarte entregó hoy a la dirigencia estatal del PAN su renuncia al partido.

El secretario general del blanquiazul, Franco Coronado confirmó mediante redes sociales que "hemos recibido la renuncia de @MarcoGamaSLP, sin embargo, faltan algunos requisitos para tramitar su baja como militante del PAN, conforme a nuestros reglamentos internos. Estaremos en contacto con él para dar cauce a su petición".

Detalló que las renuncias deben presentarse ante el Registro Nacional de Militantes y podrán remitirse a través de los directores de afiliación, junto con la credencial de elector.

Al respecto, el diputado federal José Antonio Zapata Meraz reprochó que el legislador es desagradecido con el instituto político, pues durante 32 años gozó de distintos beneficios del panismo. "No lo vamos a extrañar", sentenció.

El legislador blanquiazul recriminó que Gama Basarte accedió a Acción Nacional desde 1993 y desde esa fecha hasta la actualidad, ha gozado de diferentes cargos internos o de elección popular, de ellos "muchos" de representación proporcional.

Señaló que mientras militantes de a pie y tierra no ha obtenido puestos, hay otras "figuras" que tuvieron de todo y aun así decidieron abandonar "el barco".

Destacó que la actualidad hay jóvenes dispuestos a "dar la lucha" por el panismo de San Luis Potosí y México, y no por intereses particulares, personales o de ambición de un cargo en lo particular.

"Si en estos 32 años alguien no puede decir que no tuvo oportunidades, creo que fue el senador Marco Gama" y añadió que "a los que actúan con maldad, hay que desearles suerte, porque tarde o temprano van a necesitar y es lo que le deseamos al senador, y decirle que en Acción Nacional no lo vamos a extrañar, su trayectoria dice que ha sido considerado ".