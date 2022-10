Con "sanciones más duras" se evitarían linchamientos: Gallardo

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Luego del linchamiento en contra de un hombre que presuntamente golpeó y quemó a una menor este 17 de octubre por la noche, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona señaló que por estos casos urge que se apruebe el castigo de la castración para violadores, ya que al no existir este tipo de penas, la indignación provoca que las personas busquen justicia por sus propias manos.

"No queremos más linchamientos. Hay que entender que si la gente no ve leyes y sanciones duras, deciden tomar la justicia por propia mano, lo cual tampoco es correcto", sostuvo el mandatario.

La postura del gobernador es con el fin de evitar que las personas cometan un linchamiento o se "ensucien las manos" y que los delincuentes o agresores reciban el castigo que merecen del estado y finalmente las víctimas tengan justicia.

Gallardo hizo un llamado a concientizarse y que la castración en San Luis Potosí sea una realidad para los violadores, ya que el abuso sexual es un problema nacional y la entidad puede ser la primera en poner un freno.

Confirmó que la Fiscalía General de San Luis Potosí (FGE) está investigando a las personas que participaron en el linchamiento y muy pronto comenzarán a deslindar responsabilidades.

"Creo que si estuviera la castración, a esta persona ya la hubieran castrado pero no la hubieran matado, por eso se necesitan sanciones más duras", finalizó.