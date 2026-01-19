Con sequía anormal, Santo Domingo y Villa de Ramos: Conagua

Tras seis meses sin afectaciones por sequías en los municipios del estado de San Luis Potosí, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que al cierre del 2025, al menos dos demarcaciones municipales de la entidad se mantenían con condiciones anormalmente secas.

Según los datos del Monitor de Sequía de la Conagua, con fecha corte al 31 de diciembre del 2025, la entidad potosina tan solo registra afectaciones en el 6.4 por ciento de su territorio, mientras que el 93.6 por ciento se mantiene sin presencia de sequía.

Hasta el último reporte de la Conagua, la entidad potosina mantiene los municipios de Santo Domingo y Villa de Ramos con condiciones anormalmente secas, siendo las únicas demarcaciones en el estado con afectaciones derivadas de las métricas observadas en el monitoreo periódico de la dependencia federal.

Cabe resaltar que los niveles de medición del Monitor de Sequía de la Conagua son anormalmente seco (DO), sequía moderada (D1), sequía severa (D2), sequía extrema (D3) y sequía excepcional (D4).

Desde el pasado 30 de junio del año pasado, San Luis Potosí no registraba afectaciones en ningún nivel de sequía derivado de las precipitaciones registradas en dicho periodo y de las condiciones climatológicas favorables.