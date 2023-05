Condena arzobispo desaparición y muerte de un niño

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe condenó la desaparición y muerte de un menor de edad en Soledad de Graciano Sánchez.

Dijo que aquel que pretenda hacer daño a un niño debe seguir el consejo de Jesús y mejor hacer lo necesario para evitar cualquier atrocidad que afecte a seres inocentes.

"Me uno al dolor de esa familia y en primer lugar les mando mis condolencias... me enteré de este suceso tan triste y le pido a Dios que no se repita".

Explicó que los grandes y desde niños deben conocer el respeto y el cuidado mutuo.

"Invito a la conversión a quienes se dedican a hacer esa clase de delitos terribles que dañan tanto a la humanidad. Maltratar a un menor es algo que Jesús menciona en el evangelio... cualquiera que haga algo a estos pequeños, más le valiera amarrar una piedra de molino, dice Jesús, y se tirara al río o se tirara al mar".

Explica que con esta metáfora, Jesús expresaba con ello la gravedad de atentar contra una persona inocente o un infante que debe tener un buen desarrollo.

Dijo que como iglesia están fortaleciendo todas las cuestiones de respeto y de cuidado a los menores desde la catequesis y desde la pastoral familiar, e igualmente en la pastoral juvenil, desde Cáritas.

Preciso que todos estamos obligados a propiciar condiciones para el respeto y el cuidado de los menores.

"Me duele mucho y me da mucha tristeza la muerte de cada persona, pero más insisto, cuando es alguien inocente y una persona de esa tierna edad".