Condena Serrano a "cachirules" en protestas

Es condenable ese tipo de situaciones de engaño, dijo Sergio Serrano Soriano, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sobre la usurpación de profesión por parte de algunos simpatizantes morenistas.

En la sesión del Pleno del Congreso del Estado, realizada el martes pasado, seguidores morenistas se apersonaron a las afueras del recinto legislativo, donde algunos portaban gafetes de prensa, con la intención de ingresar haciéndose pasar por periodistas y manifestarse al interior.

El dirigente estatal aclaró que los manifestantes no fueron convocados por el CDE de Morena "No fueron convocados por el partido Morena. Nosotros no tenemos nada que ver con esa convocatoria".