Confía CTM recorte de turno en GM no afecte a trabajadores

No es previsible por ahora, que los trabajadores potosinos se vean afectados por un recorte de actividades de la empresa General Motors Company, informó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México a nivel local, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero.

Dijo que no está confirmado nada de eso y sin embargo, no es una empresa que esté directamente con la CTM local, sino que tiene un Sindicato Nacional Automotriz que sí pertenece a esa central obrera, pero no hay noticias de riesgo para los trabajadores.

Admitió que no conoce de fondo el tema, pero sí es posible determinar circunstancias que rodean a la reducción de turnos de la empresa.

Comentó que lo único que sabe es que hay una noticia publicada en medios de comunicación, pero no es un indicador de que esté confirmado que los trabajadores potosinos vayan a resultar afectados.

Dijo que la industria automotriz es la dominante en San Luis Potosí, puesto que tiene casi el 80 por ciento del mercado laboral de la entidad en materia industrial, y en todo caso si hubiera alguna decisión de esta naturaleza, sí afectaría, pero no hay ningún indicador que permita señalar que hay algún contratiempo.