Confía EGC en relación institucional con nuevas autoridades de Pozos

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se pronunció sobre el cambio de concejales regidores en el municipio de Villa de Pozos, al señalar que confía en que esta nueva etapa represente una oportunidad de renovación y consolidación para esa demarcación.

Expresó su disposición para mantener una relación institucional con la presidenta concejal, Patricia Aradillas, con el objetivo de que los trabajos conjuntos avancen de manera ordenada.

Galindo reconoció que en la etapa anterior hubo deficiencias en la comunicación entre ambos gobiernos, aunque precisó que existía coordinación operativa entre las secretarías municipales. Consideró que algunos "sobresaltos" pudieron haberse evitado y confió en que, con los ajustes recientes, se fortalezca el diálogo y se capitalice esta segunda oportunidad para Villa de Pozos.

El edil subrayó que se trata de un municipio en proceso de construcción y consolidación, con diversos asuntos aún pendientes. Entre ellos destacó el tema del agua, que continúa siendo un proceso conjunto y que, dijo, debe atenderse mediante el diálogo y la coordinación entre municipios.

En el mismo sentido, señaló que la seguridad debe abordarse desde una perspectiva metropolitana, junto con Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Villa de Pozos y la capital potosina, esquema en el que ya se contempla la inclusión de Pozos en los operativos de diciembre.

Asimismo, Galindo informó que continúan los trámites para la cesión de algunas propiedades del Ayuntamiento de San Luis Potosí al municipio de Villa de Pozos. En cuanto al tema de la deuda, aclaró que no se trata de un adeudo con la capital, sino con una institución bancaria, correspondiente a la parte proporcional de un crédito adquirido en 2015, cuya resolución compete directamente a cada municipio y al banco, bajo la supervisión del Congreso del Estado.

El alcalde confió en que este asunto se resuelva sin llegar a instancias judiciales.

Sobre la polémica generada por la designación de su hijo, Sebastián Galindo, como concejal regidor, el edil subrayó que la decisión fue exclusiva del Congreso del Estado y no de él. Defendió el perfil académico y profesional de su hijo, al señalar que cuenta con méritos propios, y reconoció que el parentesco ha generado críticas, aunque afirmó que ello no debe limitar su desarrollo ni su participación en la vida pública.