Confían en que proyecto del Saucito respete patrimonio

El Colectivo Saucito Unido emitió un comunicado dirigido a la opinión pública

Por Redacción

Octubre 11, 2025 12:00 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Integrantes del Colectivo Saucito Unido manifestaron su expectativa de que el próximo proyecto del desnivel a construirse en el octavo barrio de San Luis Potosí atienda tanto las necesidades de movilidad como la preservación de la vida cultural y comunitaria del Saucito.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el colectivo recordó que los habitantes del Saucito han sido defensores constantes de su patrimonio cultural, urbano y religioso, por lo que en su momento se opusieron a proyectos que aseguraron, vulneraban sus derechos y alteraban la dinámica social del barrio.

Explicaron que, para contribuir a la planeación del nuevo proyecto, elaboraron un Peritaje Antropológico, donde se documentan los usos y costumbres del Saucito con más de un siglo de antigüedad, mismo que ha sido considerado como una referencia para el rediseño de la obra.

Asimismo, detallaron que presentaron la propuesta comunitaria “El Saucito que queremos”, enfocada en mejorar la habitabilidad, fortalecer la vida barrial, garantizar la seguridad peatonal y asegurar el libre ejercicio de las tradiciones religiosas y peregrinaciones características de la zona.

El Colectivo destacó que esperan una obra pública integral, que no sólo resuelva los problemas de tránsito y conectividad, sino que también preserve la identidad de este barrio “lleno de tradición y más vivo que nunca”.

Finalmente, señalaron que el Saucito “no es un problema, sino una oportunidad” para demostrar que la participación ciudadana y la buena gobernanza pueden converger en un proyecto urbano con alto impacto social y beneficios tanto para el barrio como para toda la ciudad.

