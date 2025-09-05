Confirma Galindo investigación por denuncias contra Protección Civil

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que la Contraloría Interna del Ayuntamiento inició una investigación por presuntas irregularidades en trámites del área de Protección Civil Municipal.

"Hay una investigación que viene de dos vías, una ciudadana que nos pide intervenir y otra del propio presidente municipal, que le pedí a la Contralora que sí hubiera elementos, porque hay algunas quejas, que intervinieran", así lo explicó el edil capitalino.

Si bien no detalló la naturaleza de las denuncias, aclaró que hasta el momento la investigación ya tiene varias semanas a fin de analizar la situación a fondo y puntualizó que hasta el momento no existe un grado de responsabilidad pese a esta investigación interna a la administración municipal.

"Se tiene una investigación formal, que no quiere decir que haya un grado de responsabilidad, quiere decir que estamos inquietos todos, me incluyó, y que ordene que se investigara".

Destacó que se solicitó a la Contraloría, para que con base en su autonomía y procesos internos, revise el proceso completo para el otorgamiento de los dictámenes otorgados por el área de Protección Civil Municipal, a fin de conocer y determinar si se encuentra bien alineado, así como registrar que no exista un rezago con el objetivo de limpiar de sospechar a esta dependencia municipal.

Finalmente, advirtió que de existir una irregularidad se sancionará conforme a esta situación, "y si hay responsabilidad sancionar, ustedes me conocen, ahí no vamos a negociar nada, si hay irregularidad, pues es sancionada", sentenció.