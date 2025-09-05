logo pulso
Aparatoso choque en Circuito Potosí; no hay lesionados

El reporte fue cerca de las 07:00 de la mañana de este viernes

Por Redacción

Septiembre 05, 2025 09:44 a.m.
A
Daños materiales se registraron en un choque de un vehículo Jeep contra el muro de contención de Circuito Potosí, justo en la cima del puente La Virgen, con dirección al entronque con la carretera Matehuala. 

El reporte fue cerca de las 07:00 de la mañana, cuando el conductor de una Liberty de color circulaba sobre el anillo periférico y pierde el control hacia su derecha para impactar con la contención y terminar obstruyendo el carril izquierdo. 

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del hecho. No se reportan lesionados. 

