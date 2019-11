Confirma Salud que muerte de joven en SLP se debió al uso de cigarro electrónico

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América (CDC por sus siglas), dio a conocer que desde septiembre se llevó a cabo una investigación sobre un brote multiestatal de enfermedades pulmonares graves posiblemente asociadas al uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores y/o por la exposición específica al aerosol que desprenden estos productos.



Por lo anterior, la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud Federal solicitó fortalecer la vigilancia, detección y notificación de casos por padecimientos pulmonares en todas las unidades de atención médica del país, así como promover que se evite el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores ya que su seguridad y utilidad no han sido comprobadas científicamente.



En el Estado, los Servicios de Salud difundieron al interior del sector salud el aviso epidemiológico emitido por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América, solicitando se reforzara la búsqueda intencionada de pacientes con enfermedades pulmonares graves con el antecedente de uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores, de tal forma que mediante el sistema de vigilancia epidemiológica en el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" se identificó a un hombre de 18 años, residente de esta ciudad capital que ingresó al servicio de urgencias el pasado 14 de octubre con un cuadro pulmonar severo, dentro de sus antecedentes se encontró el uso de cigarrillo electrónico y a pesar del manejo médico, falleció el pasado 29 de octubre; no se encontró evidencia de procesos cardíacos, reumatológicos o neoplásicos.



Dentro de los estudios de laboratorio realizados en el nosocomio para identificar algún agente infeccioso se descartó la presencia de bacterias en cultivos, incluso se descartó en el Laboratorio Estatal de Salud Pública virus de la influenza y recientemente el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos realizó panel viral negativo para influenza, virus sincitial, enterovirus, y otros agentes virales que pueden causar neumonía y todos resultaron negativos.



Por tal motivo, la Dirección General de Epidemiología confirmó la defunción como enfermedad pulmonar aguda grave asociada al uso de vapeadores. La primera reportada a nivel nacional.



Por ello, los Servicios de Salud a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) intensificará en todo el Estado la vigilancia, control y fomento sanitario para la no venta de productos sucedáneos del tabaco, tales como cigarros electrónicos y/o vapeadores así como sus insumos: líquidos saborizados, cápsulas de recarga y/o cartuchos, con la finalidad de que estos productos no representen un riesgo para la salud de la población.



Además, las áreas del Sistema Estatal Sanitario y Fomento Sanitario ya se encuentran realizando acciones no regulatorias con la cooperación y participación de administradores de plazas comerciales para informarles de la normalidad aplicable a este tipo de productos, así como la publicación de alertas sanitarias emitidas por la Cofepris en redes sociales y página web.



Por último la dependencia puntualizó que la vigilancia se lleva a cabo de acuerdo al artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, en el que se estipula que se prohíbe "Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco; y en seguimiento al aviso epidemiológico emitido por la COFEPRIS sobre la enfermedad pulmonar aguda grave asociada al uso de cigarros electrónicos y/o vapeadores.