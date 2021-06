Confirman autoridades de SLP desaparición de 2 policías estatales

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández, confirmó que hay dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) que se encuentran en calidad de desaparecidos, esto luego de que el pasado jueves 17 de junio se encontró su vehículo abandonado en una zona de terracería en Santo Domingo, en límites con Zacatecas.

El funcionario detalló: "No hay, hasta el momento, alguna otra información, la fuerza policiaca apoyada por la Sedena y la Guardia Nacional ya están en un fuerte operativo en la zona, encabezados por el comandante de la Policía de Investigación, José Guadalupe Castillo Celestino, y el comisario Landeros Hernández de la Policía estatal, y no regresarán hasta no dar con el paradero de los dos compañeros".

Dijo que hasta el momento no se pueden dar mayores datos ni mucho menos si el hecho está relacionado con actividades del crimen organizado, simplemente se puede añadir que la camioneta no presenta rastros de violencia y no hay restos de disparos de arma de fuego ni casquillos, ni tampoco orificios de proyectiles.

Reconoció que en la comandancia de la zona en donde estaban destacamentados los elementos era poco el personal con el que se contaba, la comandancia municipal sólo cuenta con seis elementos municipales y la Policía estatal destacamentó a seis elementos en relevos de 3 por 3, además del apoyo que hay con un convenio con la Policía estatal de Zacatecas a través de patrullajes.