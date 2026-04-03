Congreso autoriza dividir predios afectados por vialidades en SLP

El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí que permitirá regularizar jurídicamente predios afectados por vialidades de interés público, en un intento por dar certeza a propietarios que enfrentan limitaciones derivadas de obras y trazos urbanos.

La iniciativa, presentada por el diputado César Arturo Lara Rocha, establece un supuesto específico para que los dueños de terrenos puedan solicitar la subdivisión de sus predios cuando estos registren afectaciones por alineamientos viales, siempre y cuando se respeten íntegramente las superficies comprometidas.

De acuerdo con el dictamen avalado por el Pleno, la medida busca evitar cargas desproporcionadas para los propietarios cuando la afectación derive de decisiones públicas previamente definidas, al tiempo que fortalece la actualización de registros catastrales y la certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable señaló que las modificaciones permiten establecer reglas más claras y límites definidos en materia de ordenamiento urbano, con el objetivo de equilibrar el interés colectivo con los derechos patrimoniales de los particulares, sin comprometer la planeación del crecimiento de las ciudades.

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La reforma contempla que las subdivisiones no podrán generar más de diez fracciones por predio y excluye aquellos casos vinculados a obras públicas o cuando los terrenos no estén destinados a uso habitacional ni requieran servicios urbanos, con lo que se pretende atender problemáticas recurrentes en la práctica administrativa sin debilitar el control sobre el uso del suelo.