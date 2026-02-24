Congreso avala extinción de CEGAIP y nuevo esquema de transparencia

El Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional que elimina a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y redistribuye sus funciones a instancias del Poder Ejecutivo y a los órganos internos de control de cada ente público, en una decisión que modifica el esquema local de vigilancia en materia de transparencia. La iniciativa fue avalada con 21 votos a favor y cinco en contra.

Legisladores del PAN y del PRI votaron en contra al considerar que la desaparición del órgano autónomo reduce los contrapesos frente al poder público y deja la revisión del ejercicio de recursos en manos de las propias autoridades.

"Hoy estamos dando un gran paso atrás a la democracia y es por eso que desde Acción Nacional decimos que no estamos a favor de esta dictadura. Porque lo que se está buscando es que lo que se hacía en un órgano autónomo, que era llevar a cabo todo el procedimiento de la transparencia, se va a trasladar justamente a los tres poderes. Y si hoy se batalla para poder tener la información pública del recurso público, no quiero pensar, ahora que se traslade esta parte de la transparencia", expuso el diputado Rubén Guajardo.

Desde la mayoría legislativa, con votos del PVEM, PT y MC se argumentó que el cambio responde a la reforma federal y busca reorganizar el modelo estatal para evitar duplicidades administrativas. Los promoventes, los diputados Carlos Arreola Mallol y Diana Ruelas Gaitán, sostuvieron que el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales no desaparecen, sino que operarán bajo un nuevo diseño institucional.

El nuevo esquema establece que la tutela principal recaerá en un organismo desconcentrado sectorizado a la Contraloría General del Estado, mientras que los demás poderes y entes públicos asumirán directamente la responsabilidad de garantizar la transparencia a través de sus áreas internas. Aunque algunos diputados advirtieron riesgos en su implementación, la reforma fue respaldada por la mayoría.

El decreto aún deberá ser aprobado por la mayoría de los ayuntamientos. Una vez emitida la declaratoria de validez y publicada en el Periódico Oficial, el Congreso tendrá hasta 120 días naturales para expedir la legislación secundaria que concretará la extinción de la CEGAIP, la cual continuará operando de manera transitoria hasta que se formalice la transferencia de sus funciones.