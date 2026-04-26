Congreso de SLP se gasta 322 mil en desayunos en un mes

La organización Ciudadanos Observando denunció que el Congreso del Estado de San Luis Potosí erogó 322 mil 931 pesos durante marzo por concepto de desayunos y artículos de cafetería, con base en datos de la Plataforma Estatal de Transparencia.

Según la asociación civil, 268 mil 759 pesos corresponden a consumo de alimentos y 54 mil 172 pesos a insumos de cafetería.

Entre los gastos reportados, destaca un pago de 15 mil 80 pesos por sesión a favor de Ma. del Carmen Rodríguez por alimentos. También se registran 41 mil 64 pesos pagados a Jacelyn Lizzet Ocejo por un evento de reconocimiento el 19 de marzo, así como 32 mil 572 pesos destinados a un desayuno en un curso con organismos operadores de agua.

Además, se reporta un gasto de 38 mil 328 pesos en el restaurante Mesón del Virrey por la conmemoración del 21 de marzo, y un reembolso de 7 mil 500 pesos a Jessica Denisse Mena Hernández por consumo de alimentos en una reunión.

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En cuanto a artículos de cafetería, se identifican compras en Walmart, Costco y Uline Shipping Supplies, que en conjunto superan los 54 mil pesos.

Asimismo, se documentó un gasto adicional de 88 mil 972 pesos en desayunos para un evento relacionado con la "Ley Olimpia".

La organización señaló que la información proviene de registros oficiales y cuestionó el uso de recursos públicos en este tipo de consumos.