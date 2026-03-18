Congreso debe organizar consultas indígenas: Ceepac
Aprobó la solicitud de comunidades tének y náhuatl para cambiar el sistema electoral en tres municipios
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) determinó que corresponde al Congreso del Estado llevar a cabo la consulta solicitada por comunidades indígenas para cambiar el sistema de elección en los municipios de Tancanhuitz, Tanlajás y San Antonio.
El organismo dio a conocer que se aprobó el acuerdo, mediante el cual, da respuesta a la petición presentada por personas de los pueblos tének y náhuatl, y formalizó su envío al Poder Legislativo, al ser la autoridad competente para organizar este tipo de ejercicios.
El Ceepac sostuvo que esta determinación se sustenta en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), establecidos en las acciones de inconstitucionalidad 141/2022 y 152/2022, en las que se define que las consultas para transitar de un sistema de partidos a uno de usos y costumbres deben ser organizadas por los congresos estatales.
Asimismo, informó que la solicitud ya fue entregada al Congreso local en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado, derivada del juicio ciudadano TESLP-JDC-11/2023, en la que se ordenó avanzar en la realización de la consulta.
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De acuerdo con este antecedente, el proceso permanece pendiente de ejecución, ya que hasta el momento no se ha emitido una convocatoria para su desarrollo, por lo que su implementación dependerá únicamente del Poder Legislativo.
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