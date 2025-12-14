logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

THE PARK

Fotogalería

THE PARK

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Congreso del Estado entra en receso a partir del 15 de diciembre

La Diputación Permanente del Congreso del Estado se encargará de la actividad parlamentaria durante el receso legislativo.

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 14, 2025 12:31 p.m.
A
Congreso del Estado entra en receso a partir del 15 de diciembre

Con el cierre del periodo ordinario de sesiones, el Congreso del Estado entrará en receso legislativo a partir del 15 de diciembre y hasta el 31 de enero. Durante este lapso, la actividad parlamentaria quedará a cargo de la Diputación Permanente, cuya integración fue aprobada por unanimidad por las y los diputados en el Pleno.

Este órgano será encabezado por la diputada Sara Rocha Medina, quien asumirá la conducción de los trabajos mientras el Pleno suspende sus sesiones ordinarias. En la vicepresidencia participará Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, mientras que la secretaría estará a cargo de Jacquelinn Jáuregui Mendoza.

La Diputación Permanente también estará integrada por el diputado Carlos Arreola Mallol y la diputada Aranzazú Puente Bustindui, quienes fungirán como vocales. Además, Dulcelina Sánchez de Lira y Crisógono Pérez López fueron designados como suplentes, con la posibilidad de incorporarse en caso de ausencias.

Durante el periodo de receso, este grupo legislativo tendrá la responsabilidad de dar trámite a asuntos de carácter urgente, recibir iniciativas y, en caso de ser necesario, convocar a un periodo extraordinario para que el Congreso retome sesiones. La propuesta de integración fue presentada por la Junta de Coordinación Política y avalada en la sesión celebrada el 11 de diciembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La conformación de la Diputación Permanente ocurre tras la última sesión ordinaria del segundo periodo legislativo, realizada este domingo. Su instalación formal se llevará a cabo el próximo lunes, en el marco de la sesión solemne de clausura del Congreso del Estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Congreso del Estado entra en receso a partir del 15 de diciembre
Congreso del Estado entra en receso a partir del 15 de diciembre

Congreso del Estado entra en receso a partir del 15 de diciembre

SLP

Ana Paula Vázquez

La Diputación Permanente del Congreso del Estado se encargará de la actividad parlamentaria durante el receso legislativo.

Iniciativas de Canacintra SLP ante el impacto del salario mínimo
Iniciativas de Canacintra SLP ante el impacto del salario mínimo

Iniciativas de Canacintra SLP ante el impacto del salario mínimo

SLP

Samuel Moreno

El aumento del salario mínimo es objeto de análisis en la industria por Canacintra SLP.

Ley Gobernadora exhibe fracturas en el Congreso
Ley Gobernadora exhibe fracturas en el Congreso

Ley Gobernadora exhibe fracturas en el Congreso

SLP

Ana Paula Vázquez

La reforma electoral rumbo a 2027 evidenció tensiones y votos cruzados entre PAN, Morena y aliados en el Congreso.

Aprueban fast track Ley Gobernadora
Aprueban fast track Ley Gobernadora

Aprueban fast track Ley Gobernadora

SLP

Pulso Online

Seis diputados de Morena y dos del PAN votaron en contra; otras dos panistas avalaron la reforma.