Congreso impone a Aradillas en Pozos desde el dictamen

La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado aprobó este jueves por unanimidad la renuncia de Teresa Rivera Acevedo al cargo de concejal presidenta del Concejo Municipal de Villa de Pozos y propuso a la diputada con licencia Patricia Aradillas Aradillas para ocupar el puesto hasta septiembre de 2027.

Según informó Javier Leiva Alvarado, secretario de Estudios Legislativos, Rivera Acevedo presentó su renuncia el pasado 11 de noviembre. Rivera Acevedo había sido designada presidenta del Concejo en agosto de 2024, tras la aprobación del decreto que otorgó a Villa de Pozos la categoría de municipio libre y soberano. Asumió oficialmente el cargo el 1 de octubre de ese año.

La comisión determinó que la renuncia es procedente, dado que se trata de un nombramiento por designación y no por elección popular, lo que otorga al Congreso la facultad de aceptar la dimisión y designar a su sucesor. Durante la discusión, el diputado Rubén Guajardo planteó la posibilidad de separar los actos de renuncia y nombramiento, pero se acordó resolver ambos en un mismo dictamen para evitar vacíos administrativos.

El diputado Héctor Serrano Cortes, presidente de la Comisión de Gobernación, señaló que la sustitución se realiza conforme a la ley y que no existe impedimento legal para que Aradillas, del Partido Verde (PVEM), ocupe el cargo. Afirmó que, en caso de que alguien promueva acciones jurídicas, "tendrá que acreditar su desconocimiento de la materia", y llamó a las y los integrantes del Concejo Municipal a enfocarse en el trabajo por la comunidad.

Se señaló que la renuncia de Rivera Acevedo obedece a motivos personales y confirmaron que la toma de protesta de Aradillas Aradillas será un acto solemne del Congreso del Estado este viernes 14 de noviembre en una sesión extraordinaria a las 8 de la mañana.