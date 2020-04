Congreso reducirá gastos para apoyar contingencia

El Congreso del Estado en pleno comenzó la revisión de la reducción de gastos operativos, para apoyar en las medidas para enfrentar la contingencia sanitaria y todas sus implicaciones, informó el presidente de la Mesa Directiva, Martín Juárez Córdova.

Comentó que los diputados están revisando todo el gasto operativo de la Legislatura y además, la probabilidad de que también el Congreso del Estado pueda aportar alguna cantidad de recursos para atender la emergencia.

Explicó que hasta ahora no se ha determinado con precisión la clase de gastos que se reducirán, pero reprobó que haya políticos que utilicen las medidas sanitarias como un acto de oportunismo para promover su nombre, y dijo que esa sí es una falta de respeto para la ciudadanía y por lo tanto, será el Congreso en pleno quien tome las determinaciones, y no un servidor público en lo particular.

Recordó que en forma adicional, el Congreso del Estado deberá administrar para atender lo básico necesario.

Juzgó que lo que sí es imperdonable es que un servidor público quiera aprovechar la situación para actuar a nombre de colores de partidos políticos, o incluso para tratar de sacar ventaja a la imagen de cualquiera de los diputados, puesto que una acción de esa naturaleza sería muy lamentable y una total falta de respeto para la ciudadanía.