Consulta indígena debe ser transparente y apegada a la legalidad: Hervert

Luego de que el vicepresidente de esa comisión, Óscar Carlos Vera Fabregat, acusara que se pretende conceder a un particular la organización de la consulta indígena, el titular de la Jucopo expresó que en el tema no debe existir intromisión de la Directiva del Congreso ni del órgano que él preside, "así como tampoco de otros diputados o legisladoras que no pertenezcan a la Comisión de Asuntos Indígenas".

Reconoció que "se trata de un asunto complejo, pues al menos allá en la Huasteca es sumamente difícil realizar este tipo de consultas, pues todo allá es sierra. Ir de una localidad a otra lleva mucho tiempo. Aparte, está el asunto de tener personas traductoras; es complejo".

Se le hizo la pregunta de si se corre el riesgo de que la encomienda de realizar la consulta "le quede grande" a la Comisión de Asuntos Indígenas, a lo que Rolando Hervert respondió que no podía opinar en ese sentido, porque "eso sería faltarle el respeto a mis compañeros; lo que es seguro es que es facultad de ellos definir la metodología a aplicar, pero esto debe ser transparente y legal".

En opinión del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, Rolando Hervert Lara, definir la forma en que se realice la consulta indígena en el estado corresponde exclusivamente a la Comisión de Asuntos Indígenas, aunque exhortó a sus integrantes a que esto se realice "de forma transparente y con apego a la legalidad".