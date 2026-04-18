Continúa SLP como la entidad más afectada por incendios

En la actualidad, San Luis Potosí es la entidad del país con más superficie afectada por incendios forestales, informó Teodoro Morales Organista, titular de Oficina de Representación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El funcionario federal precisó que se acumulan 21 mil hectáreas afectadas en zonas forestales de la entidad potosina.

Complementó que, en lo que va del 2026 la principal materia herbácea afectada corresponde a pastizales y matorrales derivados de 64 siniestros, lo cual consideró una ventaja, porque no se trata de árboles.

Describió que la conflagración en el municipio de Santo Domingo es la de mayor superficie afectada, dado que, durante tres días de trabajo se contabilizaron alrededor 15 mil 287 hectáreas dañadas.

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"Miren, en el caso de San Luis Potosí y la mayoría de las regiones del país, la temporada crítica de incendios forestales inicia el 16 de enero y concluye el 30 de junio", subrayó.

Enfatizó que el pronóstico actual está dando tregua, por ende, se espera que en mayo haya un poco más de humedad, sin embargo, los incendios son impredecibles hasta que concluya la temporada crítica, es decir, el próximo 30 de junio.

Preciso que, por acuerdo del Comité Técnico Estatal de Manejo del Fuego, la vocería en la materia le corresponde a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).