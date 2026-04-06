Ya van 54 incendios forestales en lo que va del año:CEPC

San Luis Potosí suma ya 54 incendios forestales en lo que va de 2026, con una afectación que supera las 20 mil hectáreas, de acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

San Luis Potosí sin incendios forestales activos

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que, hasta el momento, no se tienen incendios forestales activos, condición que se ha mantenido durante la última semana; sin embargo, advirtió que la atención de emergencias no ha cesado.

Persistencia de incendios urbanos y acciones oficiales

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Precisó que actualmente persisten incendios de tipo urbano, principalmente en pastizales y zonas aledañas a áreas industriales, lo que mantiene en operación constante a los cuerpos de emergencia.

Entre los municipios con mayor incidencia de siniestros forestales se encuentran El Naranjo, Rioverde, Guadalcázar, Villa Hidalgo y diversas zonas del Altiplano, particularmente en Matehuala.

En materia de responsabilidades, el funcionario estatal reveló que cinco personas han sido puestas a disposición de la autoridad ministerial por su presunta participación en la provocación de incendios.

Detalló que estos casos están relacionados con la quema de basura, incendios intencionales y prácticas agropecuarias mal controladas que derivaron en afectaciones mayores.

Ordaz Flores subrayó que la mesa estatal de combate de incendios se mantiene en sesión permanente, con brigadas activas y listas para responder ante cualquier eventualidad.

Cabe señalar que, de acuerdo con reportes recientes de la Comisión Nacional Forestal, la temporada de estiaje suele incrementar el riesgo de incendios en la entidad, especialmente entre los meses de marzo y junio, por lo que autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar quemas y reportar cualquier conato de incendio de manera inmediata.