Convoca arzobispo a Congreso Juvenil

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El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe pidió a los jóvenes no dejarse llevar por una vida cómoda y fácil producto de que se les enrole en la delincuencia. En preparación para el Congreso Nacional Juvenil Misionero que se desarrollará en San Luis Potosí al finalizar julio, Cavazos Arizpe les pidió fortalecer sus carismas para aportar un verdadero progreso al país.

"Cuando alguien descubre que puede aportar algo bueno a la sociedad, es quien suma, edifica y construye", dijo.

Dijo que se ha visto en muchas experiencias a nivel mundial que cuando los jóvenes, adultos e incluso niños en el arte o en cualquier ciencia, se proponen desarrollar sus capacidades, entonces hay un progreso en la sociedad.

Espera que precisamente para que escuchen el mensaje a través de las parroquias se inscriban en el Congreso Juvenil y pidió a los papás y a madrinas y padrinos que no dejen a sus adolescentes solos, sino que los acompañen en una buena dirección de su juventud, porque el compromiso principal es orar por los ahijados, pero también está al tanto de ellos a través de sus papás o en su caso de sus tutores.

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El arzobispo les pidió edificar cosas mejores e involucrarse como mamás, papás, abuelos, padrinos y madrinas que no dejen solos a los adolescentes en el desarrollo con el que todavía pueden procurar un crecimiento.

Llamó a los abuelos a contar mucho a sus nietos acerca de su buena formación.