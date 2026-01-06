logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ILUSIONADOS!

Fotogalería

¡ILUSIONADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Convocan al CDU para elegir a titular de Fac. de Derecho

Delgado Sam, Lucy Lastras y Georgina González se someterán a votación en sesión de este miércoles

Por Redacción

Enero 06, 2026 02:43 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Luego de varios meses de retraso e indefinición, el Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue convocado a sesión extraordinaria este miércoles 7 de enero, a las 12:00 horas, para elegir al director o directora de la Facultad de Derecho.

La sesión se da en un contexto en el que el proceso se ha venido rezagando sin justificación formal, pese a que ya no existen impedimentos legales ni administrativos para resolver.

La terna que será sometida a votación está integrada por Javier Delgado Sam, Lucy Lastras y Georgina González.

El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho ya concluyó la revisión del proceso y devolvió formalmente la terna al CDU, dejando el procedimiento en condiciones de ser resuelto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, no procede la intervención de la Junta Suprema de Gobierno, al no tratarse de un asunto grave conforme a la normatividad universitaria.

En cuanto al amparo promovido por Edgar Durón, quien no cumplió con los requisitos del proceso, se precisó que no suspende ni frena la elección, por lo que el Consejo puede votar sin obstáculo jurídico.

Con este escenario, el CDU está obligado a cerrar un proceso que se prolongó más de lo razonable y definir finalmente la dirección de la Facultad de Derecho.

LEA TAMBIÉN

Rechaza justicia federal suspender elección en Derecho

El Juez falló contra el catedrático Edgar Durón, que denunciaba exclusión en el proceso

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Convocan al CDU para elegir a titular de Fac. de Derecho
Convocan al CDU para elegir a titular de Fac. de Derecho

Convocan al CDU para elegir a titular de Fac. de Derecho

SLP

Redacción

Delgado Sam, Lucy Lastras y Georgina González se someterán a votación en sesión de este miércoles

Guajardo notifica al PAN que quiere ir por alcaldía
Guajardo notifica al PAN que quiere ir por alcaldía

Guajardo notifica al PAN que quiere ir por alcaldía

SLP

Ana Paula Vázquez

Señaló que, tras el relanzamiento del partido, ya manifestó formalmente su interés de contender

Guadalupe Chávez asume como titular de Gobernación, confirma Gallardo
Guadalupe Chávez asume como titular de Gobernación, confirma Gallardo

Guadalupe Chávez asume como titular de Gobernación, confirma Gallardo

SLP

Samuel Moreno

Esto, pese a que fue cesada e la SEGE por expresiones discriminatorias

Municipio ya aprendió a operar sin suministro de El Realito, dice Galindo
Municipio ya aprendió a operar sin suministro de El Realito, dice Galindo

Municipio ya aprendió a operar sin suministro de El Realito, dice Galindo

SLP

Rolando Morales

Fallas en la infraestructura ponen en riesgo el suministro de agua en San Luis Potosí